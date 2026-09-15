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5 простых и очень вкусных блюд из грибов по бабушкиным рецептам

5 простых и очень вкусных блюд из грибов по бабушкиным рецептам

Мы вспомнили пять грибных рецептов родом из советской кухни — без сложных ингредиентов, кухонных гаджетов и лишних хлопот, но с тем самым вкусом детства, который невозможно повторить ни в одном ресторане.

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