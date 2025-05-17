Исламские страны призвали создать единый энергопояс Евразии

Исламские страны могут создать единый энергетический пояс Евразии. Об этом заявил председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на пленарном заседании форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии