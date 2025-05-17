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Исламские страны призвали создать единый энергопояс Евразии

Исламские страны призвали создать единый энергопояс Евразии

Исламские страны могут создать единый энергетический пояс Евразии. Об этом заявил председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на пленарном заседании форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

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