Interia: рождаемость на Украине достигла критического уровня

Спустя два года с начала специальной военной операции Киев оказался в критическом положении. Если рождаемость в стране не перестанет падать, Украина просто исчезнет на глазах, передает польский портал Interia.
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