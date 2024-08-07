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Interia: рождаемость на Украине достигла критического уровня

Interia: рождаемость на Украине достигла критического уровня

Спустя два года с начала специальной военной операции Киев оказался в критическом положении. Если рождаемость в стране не перестанет падать, Украина просто исчезнет на глазах, передает польский портал Interia.

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