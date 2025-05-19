«Если сказали – так и есть»: в Москве появились виды на ещё одну область Украины

АЛ

Александр Лагуткин

То, что ситуация на фронте не такая радужная, как того хотелось бы, - это наследие бывшего МО под руководством Кужегетовича. И курская трагедия по той же причине. До сих пор не дают Белоусову вычистить тот гадюшник. Они больше российский бюджет "бомбили", да боролись с теми, кто всерьёз воевать пытался.