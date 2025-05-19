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«Если сказали – так и есть»: в Москве появились виды на ещё одну область Украины

«Если сказали – так и есть»: в Москве появились виды на ещё одну область Украины

Политнавигатор Публичное заявление помощника президента РФ Владимира Мединского о возможном освобождении ещё одной украинской области говорит о том, что в Кремле уже есть такие планы.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
То, что ситуация на фронте не такая радужная, как того хотелось бы, - это наследие бывшего МО под руководством Кужегетовича.  И курская трагедия по той же причине. До сих пор не дают Белоусову вычистить  тот гадюшник.  Они больше российский бюджет &quot;бомбили&quot;,  да боролись с теми, кто всерьёз воевать пытался.
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6 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины. Перемирие после Минских соглашений уже было. 8-мь лет укронацисты обстреливали республики Донбасса. Только детей убили 130 человек. По словам Меркель перемирие нужно было для перевооружения Украины.
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6 час.
ЛС
Лидия Санникова
Не территория украины, а русская. А украина: искусственное образование.
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4 час.
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