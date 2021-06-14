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Россиян призывают готовиться к финансовой нестабильности: «В пиковый момент кризиса государство самоустранится от помощи людям»

Россиян призывают готовиться к финансовой нестабильности: «В пиковый момент кризиса государство самоустранится от помощи людям»

Россиян призывают готовиться к финансовой нестабильности: «В пиковый момент кризиса государство самоустранится от помощи людям» Александр АлексеенкоСложная финансовая ситуация в стране, спровоцированная коронавирусной пандемией, только усугубляется.

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