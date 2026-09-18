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ТАСС

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Сальдо: киевский режим лишил права выбора жителей правобережья Херсонщины

Сальдо: киевский режим лишил права выбора жителей правобережья Херсонщины

ГЕНИЧЕСК, 18 сентября. /ТАСС/. Население подконтрольной ВСУ части Херсонской области живет практически в концлагере, где киевский режим узурпировал власть и лишил людей права выбора.

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