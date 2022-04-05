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Насыпьте муку в горшок с рассадой!

Насыпьте муку в горшок с рассадой!

Обратите внимание: Морковь рассадой. Насколько оправдан способ. Всем привет, дорогие читатели, сегодня мы с вами поговорим про пшеничную муку и ее пользу!) 1)Подкормка Не для кого не секрет,что опытные садоводы для подкормки растений применяют некоторые виды муки Рыбная мука Костная мука Доломитовая мука А сегодня я хочу рассказать вам о влиянии на рассаду обыкновенной пшеничной муки!)Готовя хлебные удобрения,мы используем не только свойства дрожжей,которые присутствуют в их составе,но и пшеничной муки.

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