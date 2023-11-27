Италия и Саудовская Аравия обсуждают инвестиции в автомобилестроение, горнодобывающую и нефтяную промышленность

РИМ (ИА Реалист). Италия обсуждает с Саудовской Аравией совместные инвестиции в автомобильную, горнодобывающую, нефтегазовую, оборонную, водородную и космическую отрасли, сообщил министр экономического развития Адольфо Урсо.
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