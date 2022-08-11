Приднестровский конфликт – тема дискуссии Серебряна с Клименко

Вице-премьер Олег Серебрян провел встречу со специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию Юрием Клименко, находящимся с рабочим визитом в Республике Молдова в сопровождении посла Украины в Республике Молдова Марко Шевченко.
Вице-премьер Олег Серебрян провел встречу со специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию Юрием Клименко, находящимся с рабочим визитом в Республике Молдова в сопровождении посла Украины в Республике Молдова Марко Шевченко.
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