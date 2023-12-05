«Играл в футбол даже в минус 30 — это нормально для нас, русских». Олег Иванов — после поражения «Рубина» от «Динамо»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов подвел для «Плеймейкера» итоги завершающейся первой части сезона и прокомментировал разговоры о возможном переносе 18-го тура РПЛ на весну, которого, впрочем, не случилось.
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