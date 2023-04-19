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В Копейске отказались от салюта в День Победы

В Копейске отказались от салюта в День Победы

Власти Копейска заявили, что не будут устраивать фейерверк 9 мая. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, такое решение было принято в ходе заседания оргкомитета по проведению мероприятий в рамках празднования 1 и 9 мая.

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