В Копейске отказались от салюта в День Победы

Власти Копейска заявили, что не будут устраивать фейерверк 9 мая. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, такое решение было принято в ходе заседания оргкомитета по проведению мероприятий в рамках празднования 1 и 9 мая.