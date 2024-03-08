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Министр ВС Франции Лекорню: речи об отправке Западом военных на Украину нет

Министр ВС Франции Лекорню: речи об отправке Западом военных на Украину нет

Западные страны не намерены направлять своих военнослужащих на Украину. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что речи о направлении западных войск, солдат НАТО на Украину для участия в военных действиях нет.

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