Министр ВС Франции Лекорню: речи об отправке Западом военных на Украину нет

Западные страны не намерены направлять своих военнослужащих на Украину. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что речи о направлении западных войск, солдат НАТО на Украину для участия в военных действиях нет.
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