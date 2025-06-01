БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Правда, которую утаили от Путина: "Чиновники сдали Суджу врагу. А сейчас с нами воюют"

Правда, которую утаили от Путина: "Чиновники сдали Суджу врагу. А сейчас с нами воюют"

Ольга Антонова Фермер из села Русское Поречное остался в оккупированном селе и запоминал огневые позиции противника.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Это же какими СУКАМИ надо быть ,чтобы так издеваться над людьми !?
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8 час.
В С
Путин, в ручном режиме, не может управлять нашей страной. Задача заставить местных чиновников работать, а они только воруют.
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8 час.
ВМ
Валентина Магаринская
Боже мой, что устраивают людям прошедшим ад на земле, вовремя оккупации. Нужно полностью заменить всех, кто работал со Смирновым. Набрать новых людей. Та администрация полностью себя дискредитировала.
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3 час.
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