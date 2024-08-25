То, что мешает нам худеть: 7 простых причин постоянного голода

Эльфено4ек Чумазикова

Запретить рекламу еды по ТВ, хотя бы в ночные часы. А то, то курочка во всех видах, то колбасы с сосисками и сырами, то бургеры с нагетсами и тд. Ни одного фильма посмотреть нельзя, чтоб раза три к холодильнику не сбегать даже если и не голодные