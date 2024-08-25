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То, что мешает нам худеть: 7 простых причин постоянного голода

То, что мешает нам худеть: 7 простых причин постоянного голода

Если вы постоянно голодны, то означает ли это, что вы недоедаете? Оказывается, что нет. Голод может быть вызван самыми разными причинами, начиная от банального расстройства пищевого поведения и заканчивая серьезными заболеваниями.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
Запретить рекламу еды по ТВ, хотя бы в ночные часы. А то, то курочка во всех видах, то колбасы с сосисками и сырами, то бургеры с нагетсами и тд. Ни одного фильма посмотреть нельзя, чтоб раза три к холодильнику не сбегать даже если и не голодные
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17 час.

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