ES Holds Repair; Participation Improves but Rates Remain Issue Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ MES Holds Its Repair — Participation Improves, but Rates Remain a Headwind Monday Review → Tuesday, October 6 Market Regime: Improving Repair / Uneven Confirmation Macro Regime: Restrictive Systemic Stress: Not confirmed Confidence: Moderate Monday strengthened the bullish price structure and improved participation beyond technology.
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