Ученые выяснили, что человеку не нужен язык для логического мышления

Ученые веками спорят, связаны ли мышление и язык напрямую и используем ли мы слова, когда думаем. Такая связь кажется очевидной: абстрактные идеи, как и предложения, можно разбивать на части и объединять в более сложные структуры.
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