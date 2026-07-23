Хайтек+
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хайтек+

24 подписчика

Ученые выяснили, что человеку не нужен язык для логического мышления

Ученые выяснили, что человеку не нужен язык для логического мышления

Ученые веками спорят, связаны ли мышление и язык напрямую и используем ли мы слова, когда думаем. Такая связь кажется очевидной: абстрактные идеи, как и предложения, можно разбивать на части и объединять в более сложные структуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии