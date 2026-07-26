US One-Way Attack Drone Found Adrift In Hormuz Offers New Look At Western Capabilities A suspected US-made LUCAS one-way attack drone was reportedly recovered by fishermen after it was found drifting in the Strait of Hormuz in recent days.
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