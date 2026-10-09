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Царьград

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Ставридис предложил сократить базы США в Великобритании из-за угроз

Ставридис предложил сократить базы США в Великобритании из-за угроз

27 сентября в Великобритании задержали шестерых человек по обвинению в теракте у авиабазы Фэрфорд. Главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил США сократить военные базы в стране из-за угроз дронов.

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