Украинская элита доигралась: Считанные дни до бойни?

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Это мерзкое следствие, а причина…Разворованные средства с укреплений области, Белоусов нашел 7 триллионов в МО? Где наша связь , где 2 миллиона комплектов обмундирования? В августе слышали только одни слова- без паники, все под контролем! Хохлы твари, кто спорит? И на кого все свалим? Бесит