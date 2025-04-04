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Царьград

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Украинская элита доигралась: Считанные дни до бойни?

Украинская элита доигралась: Считанные дни до бойни?

Под Суджей волонтёры нашли останки детей после освобождения от ВСУ. Военный обозреватель Шлепченко считает, что реакция должна быть только одна: "Должна нести ответственность именно политическая и экономическая элита Украины".

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Уничтожить всех,кто находился на территории Суджи! И никого не брать в плен!
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8 час.
В С
👍
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8 час.
NZ
N Z
Это мерзкое следствие, а причина…Разворованные средства с укреплений области, Белоусов нашел 7 триллионов в МО? Где наша связь , где 2 миллиона комплектов обмундирования? В августе слышали только одни слова- без паники, все под контролем! Хохлы твари, кто спорит? И на кого все свалим? Бесит
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3 час.
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