ФСБ показала признания россиян, завербованных через «Дайвинчик»

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России 29 июля опубликовал кадры допросов подростков, которых украинские спецслужбы вовлекли в диверсионно-террористическую деятельность через Telegram-бот знакомств «Дайвинчик».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии