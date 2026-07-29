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ИА Регнум

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ФСБ показала признания россиян, завербованных через «Дайвинчик»

ФСБ показала признания россиян, завербованных через «Дайвинчик»

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России 29 июля опубликовал кадры допросов подростков, которых украинские спецслужбы вовлекли в диверсионно-террористическую деятельность через Telegram-бот знакомств «Дайвинчик».

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