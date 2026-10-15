Координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк поспешил похвалить ВСУ за удар по "Яндексу". Однако большинство серьёзных изданий и источников утверждают, что это недостоверная информация.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дожили: Русским п...
- Французские военн...
- "Зимний пакет": Б...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым