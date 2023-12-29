Надо эту территорию лет сорок в состоянии Дикого поля подержать!

Вчера дорогой наш Димитрий-Принудитель, который для нас пессимистов, прямо-таки бальзам на рану и свет в окошке, отвечая на вопрос агентства РИА Новости "Возможны ли переговоры с киевским режимом в 2024 году?" сделал следующие заявления:1.
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