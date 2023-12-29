Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

85 786 подписчиков

Надо эту территорию лет сорок в состоянии Дикого поля подержать!

Вчера  дорогой     наш  Димитрий-Принудитель,   который   для   нас     пессимистов,  прямо-таки  бальзам   на  рану  и  свет   в  окошке,    отвечая  на вопрос агентства РИА Новости "Возможны  ли  переговоры  с    киевским  режимом  в  2024     году?"   сделал  следующие   заявления:1.

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