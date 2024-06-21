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США запрещают продукты «Лаборатории Касперского». С 29 сентября

США запрещают продукты «Лаборатории Касперского». С 29 сентября

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США объявило о введении санкций против российской компании «Лаборатория Касперского»С 20 июля на территории США будут запрещены любые транзакции с «Лабораторией Касперского», а с 29 сентября вводится полный запрет на использование услуг компании.

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