США запрещают продукты «Лаборатории Касперского». С 29 сентября

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США объявило о введении санкций против российской компании «Лаборатория Касперского»С 20 июля на территории США будут запрещены любые транзакции с «Лабораторией Касперского», а с 29 сентября вводится полный запрет на использование услуг компании.