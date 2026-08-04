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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бывшая невеста Луки Дончича отозвала иск об алиментах

Бывшая невеста Луки Дончича Анамария Голтес отозвала иск о выплате алиментов на их двух детей, сообщает TMZ.

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