Первый российский дизель-поезд сертифицирован для работы: ДП2Д разгоняется до 120 км/ч, перевозит свыше 600 пассажиров и служит больше 30 лет

ДП2Д можно управлять как из кабины тепловоза, так и из головного вагонаДемиховский машиностроительный завод, входящий в состав «Трансмашхолдинга» (ТМХ), получил сертификат соответствия на новый дизель-поезд ДП2Д.
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