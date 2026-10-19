“German Chancellor Friedrich Merz warned against complacency over the dangers posed by Russia, saying that President Vladimir Putin is seeking to not only defeat Ukraine, but to also undermine democracy in Europe,” Bloomberg reports.
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