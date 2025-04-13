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Рейс из Петербурга в Шарм-эш-Шейх задержан: 160 пассажиров ждут вылета

Рейс из Петербурга в Шарм-эш-Шейх задержан: 160 пассажиров ждут вылета

Рейс из Санкт-Петербурга в Шарм-эш-Шейх, планировавшийся на 13 апреля, отложен до 14 апреля. Причиной задержки стало позднее прибытие самолета.

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