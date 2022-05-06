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«В настрое «Зенита» на оставшиеся матчи ничего не изменится», - эксперт о главном мотивационном факторе «сине-бело-голубых»

«В настрое «Зенита» на оставшиеся матчи ничего не изменится», - эксперт о главном мотивационном факторе «сине-бело-голубых»

Известный отечественный специалист, бывший главный тренер «Ротора» и ФК «Минск» Фёдор Щербаченкосчитает, что после завоевание очередного чемпионства мотивации у игроков «Зенита» никуда не исчезнет.

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