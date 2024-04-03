Львова-Белова: в больнице после трагедии в «Крокусе» остаются пять детей

После жуткого теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в больницах все еще остаются пять детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, писало издание Ura.
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