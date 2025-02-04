В России создали многофункциональную платформу для автопутешественников

Компания — участник рынка SportNet («Спортнет») НТИ, резидент Сколково «Дом кругом», создала платформу для автопутешественников с возможностью планировать маршрут, массовые спортивные мероприятия, общаться с другими пользователями, отправить сигнал о помощи и даже арендовать автодом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии