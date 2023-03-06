5 000 доз вакцины «Спутник V» поступило в Удмуртию

Ижевск. Удмуртия. Пять тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Удмуртию. Как сообщила в своём ТГ-канале вице-премьер республики Эльвира Пинчук, до настоящего времени запас первого компонента, как и во многих других регионах России, был исчерпан.