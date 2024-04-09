valerya комар

Меньше наших мигрантов снабжали бы льготами. А то они все здесь жаловались на бедность, но зато в новых домах получили квартиры, купили. Ипотеку взяли, поняли, как это выгодно. В Москве одни Котельники можно вспомнить. Из нормального микрорайона для выкупивших по ипотеке жильцов оказались одни наглые мигранты, котоые из квартир устроили спебе мечети, третируют местных русских жителей и бьют детей, заняли все сады и школы. Вот и весь сказ. И что: кто-то выгонит их? Да ни-ни! Им же надо за ипотеку платить! Обделают новые квартиры так, что эти новые и красивые дома превратятся в караван-сараи.