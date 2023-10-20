Си Цзиньпин пожелал, чтобы дивиденды от китайского развития принесли большую пользу камбоджийскому народу

Пекин, 19 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что Китай готов продвигать стыковку инициативы "Пояс и путь" с камбоджийской стратегией "Пентагон", чтобы дивиденды от развития Китая принесли больше пользы камбоджийскому народу.
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