Си Цзиньпин пожелал, чтобы дивиденды от китайского развития принесли большую пользу камбоджийскому народу

Пекин, 19 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг заявил, что Китай готов продвигать стыковку инициативы "Пояс и путь" с камбоджийской стратегией "Пентагон", чтобы дивиденды от развития Китая принесли больше пользы камбоджийскому народу.