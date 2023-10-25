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Экс-глава МИД Египта заявил об испорченной репутации Запада в арабском мире

Экс-глава МИД Египта заявил об испорченной репутации Запада в арабском мире

Страны Запада делают все возможное, чтобы очернить свою репутацию в арабских государствах. Такое мнение в интервью агентству РИА Новости выразил Набил Фахми, бывший глава министерства иностранных дел Египта.

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