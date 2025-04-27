Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как завод "Электроприбор" создал навигацию для "Калибров" без GPS и почему это изменило правила игры.

Как завод "Электроприбор" создал навигацию для "Калибров" без GPS и почему это изменило правила игры.

В 2025 году российские технологии продолжают удивлять мир. Один из самых громких прорывов — разработка завода "Электроприбор", который смог решить проблему, казавшуюся неразрешимой: точная навигация крылатых ракет "Калибр" без использования GPS.

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