Лучшие выпускники школ Приангарья получат медали «За особые успехи в учении»

В преддверии экзаменационной кампании 2024 года министерство образования Иркутской области внесло ряд изменений в систему вручения медалей выпускникам школ за выдающиеся успехи в учебе, сообщает областное правительство.
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