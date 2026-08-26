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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов о переходе Глотова в СКА: «Мы разбирали этот случай. Нарушений в новом контракте не было, он зарегистрирован»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с контрактом Василия Глотова . Форвард подписал пятилетний договор со СКА после перехода из « Трактора ».

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