Так, я делаю предупредительный выстрелБольшой привет коллективу любимой газеты и её читателям! А расскажу-ка я вам о нашей наглой, вредной, прожорливой любимице, без которой мы с дочкой не мыслим жизни.
Ласково называем Мымрой
Комментарии
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МФ
Мария Филатова
сколько трагизма...и вранья. Коши-ангелы, плохо писать про них-Фу!
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12 час.
АЧ
Анна Чапля
Прикольный рассказ. У автора отличное чувство юмора. У меня самой такой же субъект живет. Но мы С Пухом отлично ладим, хоть он и будит в пять утра и сытым долго не бывает. Ведь когда хозяин заводит собаку, кот заводит хозяина.
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11 час.
Игорь Круглий
Да, да, наш Василий Котофеевич меня в 3 часа ночи будет и ласково так по плечу бьёт. Раньше когтями вписался. Вот встаю, его кормлю, сам в туалет. И потом дружно идём досыпать. Я его так ласково как Мордой Кошачьей называю.
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9 час.
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