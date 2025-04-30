Ласково называем Мымрой

АЧ

Анна Чапля

Прикольный рассказ. У автора отличное чувство юмора. У меня самой такой же субъект живет. Но мы С Пухом отлично ладим, хоть он и будит в пять утра и сытым долго не бывает. Ведь когда хозяин заводит собаку, кот заводит хозяина.