Моя семья. Счас...
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Ласково называем Мымрой

Ласково называем Мымрой

  Так, я делаю предупредительный выстрелБольшой привет коллективу любимой газеты и её читателям! А расскажу-ка я вам о нашей наглой, вредной, прожорливой любимице, без которой мы с дочкой не мыслим жизни.

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Комментарии
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МФ
Мария Филатова
сколько трагизма...и вранья. Коши-ангелы, плохо писать про них-Фу!
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12 час.
АЧ
Анна Чапля
Прикольный рассказ. У автора отличное чувство юмора. У меня самой такой же субъект живет. Но мы С Пухом отлично ладим, хоть он и будит в пять утра и сытым долго не бывает. Ведь когда хозяин заводит собаку, кот заводит хозяина.
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11 час.
Игорь Круглий
Да, да,  наш  Василий  Котофеевич  меня  в 3 часа   ночи  будет  и ласково  так  по плечу  бьёт.  Раньше  когтями  вписался.  Вот встаю,  его кормлю,  сам в туалет.  И потом  дружно  идём  досыпать. Я его  так ласково  как Мордой  Кошачьей  называю.
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9 час.
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