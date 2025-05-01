Китай обвинил США в сокрытии информации о COVID-19

Китайские власти обвинили Соединенные Штаты в возникновении коронавируса и скрытии информации о нем. В минувшую среду Информационное бюро Государственного совета страны опубликовало документ с утверждением о том, что опасное заболевание возникло за пределами Поднебесной.
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