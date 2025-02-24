Юра Борисов не получил премию Гильдии киноактеров США: кто обошел российского артиста

МОСКВА, 24 февраля, ФедералПресс. Американский актер Киран Калкин обошел российского актера Юру Борисова в борьбе за награду Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».
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