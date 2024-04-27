Глава МИД Италии заявил, что поручил вызвать посла РФ после решения по Ariston

Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил в соцсети X, что поручил вызвать посла России в Риме Алексея Парамонова после решения о передаче российской дочки Ariston во владение "Газпрома".
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