Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    уничтожить всех крысенышей зеледрочика и его банды!!!!! Не забыть про яйцеНЮХА, сестер этинзон, вальц-капитель-манннн...ООН: в Газе за по...
  • Сергей
    ООН: в Газе за по...
  • Сергей
    Жиды решили отжать Палестину ПОЛНОСТЬЮ!!!!!!!ООН: в Газе за по...

Глава МИД Италии заявил, что поручил вызвать посла РФ после решения по Ariston

Глава МИД Италии заявил, что поручил вызвать посла РФ после решения по Ariston

Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил в соцсети X, что поручил вызвать посла России в Риме Алексея Парамонова после решения о передаче российской дочки Ariston во владение "Газпрома".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей
Сосут итальяшки свои макароны!!!! ВСЕ национализировать!!!!!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх