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Царьград

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Королевский метеоинститут: Лето 2026 года побило температурный рекорд

Королевский метеоинститут: Лето 2026 года побило температурный рекорд

Лето 2026 года стало самым жарким в Бельгии за 193 года наблюдений. Королевский метеорологический институт сообщил, что средняя температура достигла рекордных 20,3 градуса.

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