Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 118 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    Вообще-то это фото самосуда в Одессе... так фейки и множатся! Два румына и один их пособник из местных...В Ленинградской о...
  • людмила мишенкова
    С Таджикистаном мы, увы, из за близоруких действий власти, попали в капкан.Таджикистан: дурн...
  • Ксюша Кирьязис
    Если военную базу выведут из Таджикистана, афганцы там вообще будут хозяйничать как у себя дома. И Таджикистан может ...Таджикистан: дурн...

Число жертв при обрушении автомагистрали в Китае увеличилось до 48

Число жертв при обрушении автомагистрали в Китае увеличилось до 48

Число жертв в результате обрушения участка скоростной трассы «Мэйда» в провинции Гуандун на юге Китая увеличилось до 48 человек, сообщило Центральное телевидение КНР (CCTV) «По состоянию на 15:30 (10:30 по московскому времени) 2-го числа в результате стихийного бедствия 48 человек погибли и 30 получили ранения», - говорится в публикации CCTV.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх