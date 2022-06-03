Беспозвоночные исполины

Интересно, догадывался ли Жан Батист Ламарк, предложивший термин «беспозвоночные», что самые крупные представители этой группы достигают десятков метров в длину?Японский краб-паук Обитатель берегов Японии и один из самых крупных членистоногих.
Интересно, догадывался ли Жан Батист Ламарк, предложивший термин «беспозвоночные», что самые крупные представители этой группы достигают десятков метров в длину?Японский краб-паук Обитатель берегов Японии и один из самых крупных членистоногих.
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