ЧОНы: главные секреты первого спецназа СССР

Как пишет Большая российская энциклопедия, на части особого назначения (ЧОН), действовавшие на территории советской республики (и в первые два года с образования СССР) с 1919 по 1925 годы, возлагались обязанности подавлять заговоры, мятежи и иные проявления противодействия новой власти.