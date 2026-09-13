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Пенсиянең максималь күләме: 2027 елда күпме алырга мөмкин булачак

Пенсиянең максималь күләме: 2027 елда күпме алырга мөмкин булачак

2027 елда аерым гражданнар өчен картлык буенча иминият пенсиясе күләме 77,4 мең сумга якынлашырга мөмкин.

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