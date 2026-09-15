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На Международный конкурс молодых художников поступило больше 1,6 тысячи заявок

На Международный конкурс молодых художников поступило больше 1,6 тысячи заявок

Организаторы Международного конкурса молодых художников получили больше 1,6 тыс. заявок из стран со всех континентов.

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