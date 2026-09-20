76 дронов ВСУ массированно атаковали Подмосковье

С начала суток в Московской области сбили 76 дронов ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Ночью 20 сентября дроны ВСУ массированно атаковали Московскую область.
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