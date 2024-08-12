Психология отношений: что такое фаза отвращения и как спасти любовь

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netФаза отталкивания обычно представляет собой наиболее напряженный период в отношениях, когда партнеры начинают испытывать разочарование и негативные эмоции друг к другу.
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