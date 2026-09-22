Конфликт Трампа с прессой оставил его без телесъемки

Президент США Дональд Трамп отправился 22 сентября на мероприятия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в ситуации, которая для американской политической журналистики стала необычной: привычного телевизионного пула, обеспечивающего съемку президентских мероприятий, фактически не оказалось.