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Конфликт Трампа с прессой оставил его без телесъемки

Конфликт Трампа с прессой оставил его без телесъемки

Президент США Дональд Трамп отправился 22 сентября на мероприятия Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в ситуации, которая для американской политической журналистики стала необычной: привычного телевизионного пула, обеспечивающего съемку президентских мероприятий, фактически не оказалось.

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